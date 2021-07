15 Millionen Euro für mymoria in Series C-Finanzierungsrunde

Mit dem Ziel, in drei Jahren zum deutschen Marktführer zu werden, sichert sich mymoria 15 Millionen Euro in einer Series C-Finanzierungsrunde. Das Geld wird verwendet für den Ausbau der ganzheitlichen Weiterentwicklung, beispielsweise für Zukäufe und Integration von traditionellen Bestattungshäusern in die digital geprägte mymoria Gruppe.